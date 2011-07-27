«Соцкомбанк» збільшив збиток в 9,5 разів

Чистий збиток ВАТ «КБ «Соцкомбанк» в січні-червні 2011 року склав 381,626 млн. грн., що в 9,5 разів більше показника за аналогічний період 2010 року.

Про це сказано у квартальному звіті банку, опублікованому в газеті «Голос України» (№ 135-136 від 27 липня ц.р.).

З початку року активи банку зменшилися в 2,4 разів і на 1 липня 2011 року склали 0,26 млрд. грн., зобов`язання зросли на 1,4% - до 0,525 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 6,3 %, до 0,745 млрд. грн., власний капітал банку на 1 липня склав «мінус» 264,235 млн. грн.

Статутний капітал банку в січні-червні 2011 року не змінився і становить 155,227 млн. грн.

Довідка УНІАН. КБ «Соцкомбанк» заснований в 2003 році.

На 1 липня 2011 79,8798% акцій банку належали «Hertensteegh BV»

Національний банк України своєю постановою від 20 жовтня 2010 р. № 465 ввів тимчасову адміністрацію у ВАТ «Комерційний банк «Соцкомбанк» з 21 жовтня 2010 р. до 21 квітня 2011 року.

22 квітня НБУ продовжив дію тимчасової адміністрації в банку на три місяці - до 21 липня 2011 року.

21 липня НБУ продовжив дію тимчасової адміністрації в банку до 21 жовтня 2011 року.