На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9970/7,9995 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9950/7,9980, до 12:00 ціни підвищилися 7,9970/7,9985. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 7,9970/7,9995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2911/14, до 12:00 ціни піднялися 0,2915/17. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2915/18. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 27,4600 (-0,1220).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4483/85, а до 15:00 знизилися 1,4448/1,4445. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,5735/11,5795, до 12:00 ціни пішли вгору 11,5855/11,5920. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 11,5570/11,5645.