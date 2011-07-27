«VAB Банк» скоротив чистий збиток на 22,6%

ПАТ «VAB Банк» у першому півріччі 2011 року скоротило чистий збиток на 22,6%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 158,278 млн. грн.

Про це сказано в звіті банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» (№ 135-136 від 27 липня ц.р.).

Згідно зі звітом, з початку року активи банку зросли на 16% і на 1 липня 2011 року склали 7,737 млрд. грн., зобов`язання - на 10,7%, до 7,065 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 16%, до 6,343 млрд. грн., власний капітал - в 2,4 рази, до 671,498 млн. грн.

Статутний капітал банку в січні-червні 2011 року зріс на 79% і складає 1 млрд. 248,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» на фінансовому ринку України працює з 1992 року. З жовтня 2006 року входить до універсальної фінансової групи VAB Group.

Основними акціонерами банку (з часткою більше 10%) на 1 липня 2011 року були: TBIF Financial Services NV (Нідерланди), пряма участь - 16%, Сергій МАКСИМОВ, пряма участь - 6,2836%, опосередкована - 9,0962%.