A.M. Best Europe підтвердило рейтинги СК «Лемма»

Рейтингове агентство A.M. Best Europe підтвердило рейтинг фінансової стійкості страхової компанії «Лемма» на рівні B + (Good) і кредитний рейтинг емітента "bbb-" (прогноз негативний).

Про це йдеться в повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рейтингові дії були здійснені на підставі фінансових результатів діяльності СК «Лемма» за 2009 рік і 2010 рік.

Довідка УНІАН. АТЗТ «Страхова компанія« Лемма »з 1994 року здійснює діяльність у сфері ризикового страхування. Статутний фонд - 550 млн. грн.

В Україні СК «Лемма» спеціалізується на наданні страхових послуг в корпоративному секторі, зокрема, медичного страхування з використанням електронних протоколів, аерокосмічному, ядерному страхуванні, страхуванні майна та вантажів, а також перестрахуванні.

СК «Лемма» за січень-березень 2011 року зібрала 160 млн. 617,8 тис. грн. страхових премій, страхові виплати склали 12 млн. 783,4 тис. грн.