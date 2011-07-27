Суд оголосив перерву в справі Луценка до 8 серпня

Печерський районний суд Києва оголосив перерву в справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА до 09.30 8 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в ході судового засідання представники прокуратури закінчили оголошення обвинувального висновку у справі Ю.ЛУЦЕНКА.

Загалом обвинувальний висновок нараховує понад 300 сторінок. Його почали оголошувати в суді ще 14 липня.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.