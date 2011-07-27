Уряд затвердив порядок мікрокредитування малого бізнесу

Уряд затвердив порядок використання коштів для мікрокредитування суб`єктів малого підприємництва з вартістю кредитів у 1,5 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату укладення договору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідну постанову прийнято сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Кредити надаватимуться суб`єктам малого підприємництва на виробництво, переробку і збут виробленої ними продукції; придбання техніки, устаткування, новітніх технологій; будівництво і реконструкцію виробничий приміщень та інфраструктурних об`єктів для розвитку сільського зеленого туризму.

Мікрокредитування здійснюватиметься на конкурсних засадах, на поворотній основі із забезпеченням виконання зобов`язань з повернення бюджетних коштів.

На сьогоднішній день облікова ставка НБУ становить 7,75% річних.