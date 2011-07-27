Зростання ВВП у другому кварталі склало 3,5-3,8% – дані НБУ

У червні в Україні зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 9% в річному вираженні. За перше півріччя зростання ІВБГ становило 8,9% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, основні зміни в динаміці відбулися в роздрібній торгівлі. Стійка тенденція до нарощування темпів зростання, що спостерігалася з початку минулого року, змінилася уповільненням зростання. Поступове гальмування внутрішнього споживчого попиту головним чином було викликане уповільненням зростання реальної заробітної плати: після зростання на 11,1% за I квартал у річному вимірюванні до 9,7% у квітні та 5,2% у травні. Зростання обороту роздрібної торгівлі в червні сповільнилося до 13,9% у річному вираженні (17,5% у травні).

Також зазначається, що зовнішній попит не зазнав особливих змін. Негативні очікування у зв`язку із загостренням фінансової кризи в Греції та зниженням темпів економічного зростання у США зумовили невизначеність на світових товарних ринках. Показники випуску експортоорієнтірованних галузей визначалися внутрішнім попитом і низькою базою порівняння минулого року.

Приріст обсягів металургійного виробництва в червні становив 15,3% у річному вимірюванні, машинобудування — 15,8%. Зростання промислового виробництва становило 8,9% у річному вимірюванні, за перше півріччя — 8,7%.

«Внутрішній попит в останні місяці набув більш інвестиційного характеру, про що також свідчать високі темпи зростання будівництва — 14,5% за перше півріччя порівняно з відповідним періодом минулого року. Зростання капітальних витрат бюджету за 5 місяців в 2,7 разу було основним чинником стрімкого нарощування обсягів будівельних робіт», - говориться в повідомленні Нацбанку.

«За словами прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, зростання ВВП у першому півріччі становило 4,4% порівняно з відповідним періодом минулого року. За нашими оцінками, зростання ВВП у II кварталі було в межах 3,5-3,8% в річному вимірюванні. Таке зниження темпів зростання (порівняно з 5,3% в I кварталі) більшою мірою обумовлене ефектом бази порівняння минулого року, про що свідчить зниження ВВП за вирахуванням сезонного чинника лише на 0,2% порівняно з I кварталом», - відзначає НБУ.