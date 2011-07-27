МВФ незадоволений змінами в бюджеті України й тарифами на газ і тепло

У Міжнародному валютному фонді незадоволені змінами в бюджеті України від 14 червня, якими його прибуткова частина збільшена на 14,47 млрд. грн., а витратна – на 11 млрд. грн., і діючими тарифами на газ і тепло для населення.

Про це йдеться в звіті за підсумками переговорів української урядової делегації з керівництвом МВФ у середині червня, копія якого є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, згідно з документом, у ході переговорів в.о. директора-розпорядника МВФ Джон ЛІПСЬКІ зазначив, що прибуткову частину бюджету було збільшено «незважаючи на пораду МВФ про невчасність таких дій, оскільки всім країнам варто зберігати будь-яке перевиконання доходів для створення буферів безпеки».

У свою чергу, представники української делегації у відповідь на таку заяву зазначили, що збільшення прибуткової частини держбюджету «дозволило вирішити ряд питань контролю над витратами, зокрема, істотно покращити баланс Пенсійного фонду, зупинивши списання мільярдних сум за судовими рішеннями».

Також у ході переговорів українська делегація заявила, що повернутися до питання про необхідність підвищення тарифів на газ і тепло для населення доцільно після встановлення в Україні жорсткішого контролю над інфляцією.

Проте керівник місії МВФ в Україні Танос АРВАНІТІС, йдеться в копії звіту, «висловив думку, що якщо з липня поточного року не почнеться щомісячне збільшення тарифів хоч би на 10% на місяць, то досягти угоди про просування програми у вересні буде надзвичайно складно».

Також у ході переговорів керівництво МВФ погодилося з пропозицією української сторони перенести обговорення щорічних консультацій між Україною і МВФ із 6 липня на пізніший термін. Українська сторона вважає, що обговорення цього питання можна проводити після перегляду програми співпраці.

Також у звіті йдеться про те, що в результаті переговорів сторони домовилися продовжити співпрацю.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи результати переговорів міністрів фінансів і енергетики України у Вашингтоні 17-18 червня, повідомив, що приїзд місії МВФ в Україну для перегляду програми співпраці очікується у вересні.

Як повідомляв УНІАН, за результатами консультацій з МВФ, проведених 17 червня делегацією України, міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО заявив, що керівництво Міжнародного валютного фонду підтримує продовження активної роботи в рамках програми співпраці з Україною.

Зокрема, Ф.ЯРОШЕНКО повідомив, що керівництво МВФ безперечно позитивно оцінило ухвалення в першому читанні закону про пенсійну реформу.

Нагадаємо, одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати ряд вимог.

Першою вимогою Фонду є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співпраці.

Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується коригування тарифів на газ і теплопостачання.

Третя вимога пов`язана з попередньою й зумовлена тим, що Фонд погодився на менше підвищення тарифів, при цьому відзначивши необхідність пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Четверта вимога Фонду пов`язана з діяльністю Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, яка на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.