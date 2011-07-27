Приплив ПІІ в Україну в 2010 році збільшився на 35% - експерти ООН

Приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України в 2010 році зріс на 35%, порівняно з 2009 роком, - до 6,5 млрд. дол.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Організації об`єднаних націй, із посиланням на доповідь про світові інвестиції, підготовлену Конференцією ООН із торгівлі й розвитку (ЮНКТАД).

Згідно з повідомленням, за підсумками минулого року Україна разом із Росією та Казахстаном входить до трійки найбільших отримувачів ПІІ в регіоні країн СНД. При цьому приплив ПІІ в економіку Росії за минулий рік зріс на 13%, а Казахстану - зменшився на 27,5%.

На думку експертів, зростання показника ПІІ для України зумовлене покращенням макроекономічної ситуації. Експерти також прогнозують продовження зростання ПІІ в Україну в 2011 році в зв`язку з очікуваним витком приватизації.

На відміну від СНД, зазначається в повідомленні, в Південно-Східній Європі приплив таких інвестицій скорочується третій рік поспіль, зниження в 2010 році становило 47% і було викликано, частково, скороченням інвестицій з Європейського союзу.

У 2010 році приплив прямих іноземних інвестицій до Європи знизився на 19%, порівняно з 2009 роком через заходи жорсткої економії державних витрат і кризи суверенних боргів, що насувалася.

Згідно з докладом, у 2010 році перше місце в списку 20 країн – основних отримувачів ПІІ займали США, друге – Китай.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату України, в 2010 році в економіку України іноземними інвесторами вкладено 5,986 млрд. дол. США прямих інвестицій, що на 6,2% більше показника 2009 року.

Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо, в 2010 році становив 4 млрд. 655 млн. дол. (за підсумками 2009 року – 4 млрд. 410,4 млн. дол.).