Визначено банки для виплати зарплат бюджетникам і соцдопомоги

Міністерство фінансів України 11 липня провело конкурс з відбору уповноважених банків, через які здійснюватимуться виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, а також соціальної допомоги.

Згідно з результатами конкурсу, опублікованими в газеті «Урядовий кур`єр» № 136 від 28 липня, Мінфін визначив переможцями ПАТ «Конверс-банк», ПАТ «Автокразбанк» і ПАТ «Фортуна-банк».

За даними міністерства, на сьогодні переможцями конкурсу є 82 комерційні банки.

Як повідомляв УНІАН, до участі в конкурсі допускаються банки, які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (окрім «Ощадбанку»), у яких значення нормативу миттєвої ліквідності протягом останні 6 місяців становило не менш як 20%.