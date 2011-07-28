Міжбанк: відкриття торгів - 7,9955/7,9995 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 7,9955/7,9995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2899/0,2902, котирування за євро-гривня пішли вниз - 11,4760/11,4840. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,4361/1,4363 (середа - 1,4483/1,4485).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9790/7,9890.