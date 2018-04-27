Дефолтна гра має два варіанти розвитку подій...

Вже котрий день ми спостерігаємо одну з найзахопливіших ігор. Мова йде про підвищення верхньої межі держборгу США та можливість оголошення цією країною дефолту за своїми зобов`язаннями. Одним із гравців виступає президент найбільшої світової потуги - Сполучених Штатів Америки, з іншої – його опоненти з Республіканської партії. На кону доля не лише Америки, але й всієї глобальної економічної системи. Причому з кожним днем напруження зростає, і стає все менш зрозумілим, яка зі сторін блефує. Демократи на чолі з Обамою вимагають підвищити стелю боргу з існуючих 14,3 трлн. доларів ще на 2,4 трлн., паралельно скоротивши витрати на 2,7 трлн. Республіканці заявляють, що підняти планку можна лише на 1,2 трлн. доларів, правда, з можливим подальшим розглядом питання через декілька місяців.

Першими нерви не витримали у новопризначеної директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард, яка попередила американських політиків про жахливі наслідки можливого дефолту для Сполучених Штатів і для світової економіки загалом. В приклад вона навела європейських лідерів, які минулого тижня, за її словами, продемонстрували «політичну сміливість», домовившись про борги Греції.

Проте більшість фінансистів та аналітиків продовжують стверджувати, що сторони у найскрутніший момент спокійно сядуть за переговорний стіл та підпишуть все, що від них вимагається. На думку експертів, падіння такого колосу як Сполучені Штати Америки сьогодні невигідне нікому. Зокрема, за словами завідуючого відділом Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України Сергія Кульпінського , ще більш невигідне знищення такої світової валюти як долар. “Спекулянти грають на пониження долара, забуваючи про відсутність альтернатив даній валюті, що займає 60% у світових резервах, за яким йде ще більш вразлива в економічному та фінансовому сенсі валюта - євро, а швейцарський франк, за яким так активно кинулися інвестори, займає всього близько 0,1% світових резервів”, - зазначає С.Кульпінський. Два найбільш зростаючих у ціні активи (золото, яке тимчасово ще може зростати), а також швейцарський франк не є альтернативою долару, підсумовує аналітик.

Проте можливий ще один варіант розвитку подій - не такий трагічний, як дефолт, але, з іншої сторони, для ряду аналітиків достатньо сумнівний з погляду своєї ефективності. Це варіант, коли сторони таки домовляться про підвищення стелі боргу, але це підвищення буде недостатнім. З погляду опонентів такого сценарію, а це, в першу чергу, американські демократи, подібні напівкроки призведуть до подальшої невизначеності на світових ринках, які постійно будуть знаходитись у стані очікування. В свою чергу республіканці та ряд експертів стверджують, що у американського уряду поки є достатньо грошей, аби не оголошувати вже 2 серпня дефолт. При цьому називаються різні дати. За словами деяких представників Уол-Стріт, він має наступити 15 серпня, коли американський уряд повинен буде виплатити 30 млрд. доларів у вигляді процентів за держборгом. Barclays Capital вважає, що це трапиться 10 серпня, коли настане час виплатити пенсійне забезпечення на 8,5 млрд. доларів.

На думку С.Кульпінського, дефолт США буде поступово відкладатися, причому зусиллями не тільки США. За його словами, США і Китай ще ніколи не були настільки взаємозалежними, оскільки КНР надзвичайно зацікавлений в американському ринку збуту. Крім того, боргові зобов`язання уряду США і далі будуть використовуватися для отримання рефінансування банками всередині країни і попит на них залишиться високим, а значить і ціна боргу залишатиметься низькою для США. Нарешті, за словами аналітика, хоча наростаючий борг США становить до певної міри піраміду, розвалитися вона може тільки за умов сильних фундаментальних факторів підтримки іншої валюти, або ж залежності зростання світової економіки від золота в довгостроковій перспективі.

Оригінальну думку щодо цього питання висловив на сторінках “Вашингтон Таймз” директор Інституту глобального розвитку у Вашингтоні Річард Рай . Він порекомендував США рівнятися у своїй політиці на... Україну 90-х років. Р.Рай нагадує, що упродовж 90-х Україна також була неспроможною платити за боргами у повному обсязі щодо міжнародних зобов’язань. Але, як зауважує американський експерт, «політичні лідери в Україні могли винагороджувати через платежі своїх друзів і карати ворогів, не виплачуючи згідно із законними зобов’язаннями”.

У цій ситуації принагідно згадати й за країну, на яку закликає рівнятись США американський експерт. Тим більше, що днями віце-прем`єр-міністр України Сергій Тігіпко виступив з доволі апокаліптичною заявою щодо того, що буде з Україною, якщо США оголосять дефолт. "Безумовно, це вплине на весь світ. І, безумовно, це вплине на Україну. У нас половина валютних резервів у доларах у Національному банку сформована, половина зовнішньої торгівлі в доларах", - сказав він.

Між тим, на думку експертів, ситуація для України навіть у випадку оголошення Америкою дефолту не є вже такою «летальною». За словами головного економіста інвестиційної компанії Dragon Capital Олени Білан, запасу міцності української економіки вистачить, щоб пережити короткострокові наслідки технічного дефолту США. Після проголошення США дефолту за своїми зобов`язаннями українські міжнародні валютні резерви, які інвестовані в облігації США, стануть неліквідними. Проте, зазначає експерт, не варто забувати, що є ще частина міжнародних резервів в інших валютах, які НБУ зможе вільно використовувати для підтримки курсу гривні деякий час. “Щодо впливу дефолту на проведення Україною зовнішньоекономічних операцій, які обчислюються у доларах, то тут наша країна буде поставлена у ті ж умови, що й весь інший світ”, - зазначає О.Білан.

У випадку, якщо в США сторони оберуть якийсь варіант незначного підвищення боргової стелі, що означатиме збереження певної невизначеності на міжнародних фінансових ринках, то, за словами економіста, “це все одно більш позитивний розвиток подій, ніж просто оголошення дефолту”. Щодо України то, як зазначає О.Білан, у неї немає на сьогодні гострої потреби у залученні термінових запозичень на зовнішніх фінринках. “Зараз український уряд має достатньо коштів, аби фінансувати бюджетні видатки та виплати за попередніми боргами аж до кінця осені”, - наголошує експерт.

Андрій Гарасим (УНІАН)