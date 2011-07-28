США: політичний підтекст економічних проблем. Коментар експерта

Ніякого дефолту США не буде, а галас підняли для того, аби підірвати довіру американців до президента Барака ОБАМИ. Таку думку в коментарі УНІАН висловив відомий фінансовий оглядач, біржовий трейдер Костянтин КОНДАКОВ.

«Я думаю, мені не варто докладно описувати стан справ у США: про те, що держборг в Америці досяг граничної межі, писала навіть «жовта преса». Але якщо раніше «розбір польотів» у Конгресі був спрямований на відновлення економіки, то сьогодні це більше нагадує політичні інтриги», - зазначив експерт.

Він вважає, що «олії у вогонь» підливають рейтингові агентства, які в один голос твердять про швидке зниження кредитного рейтингу США.

«Безумовно, Конгресу пора б вже прийти до згоди в питанні збільшення ліміту держборгу і від слів перейти до дій. Але навіщо вбивати одного зайця, якщо можна вбити відразу двох? Адже не за горами президентські вибори, і саме час починати боротьбу за голоси виборців. А в цій справі всі засоби хороші», - вважає К.КОНДАКОВ.

Щоб завоювати довіру населення, переконаний експерт, республіканці і демократи використовують різні підходи. Республіканці налаштовані на введення жорстких заходів: скорочення соціальних виплат, підвищення податків. Хоча вони напевно розуміють, що демократ Б.ОБАМА не дасть втілити ці наміри в життя: не пасує президенту перед виборами відвертатися від народу.

«Відповідно до соцопитувань, довіра американців до Б.ОБАМИ знижується. А якщо економічна ситуація в США буде погіршуватися, у республіканців, як мені здається, з`явиться відмінна можливість виставити демократів на чолі з ОБАМОЮ не в кращому світлі і, таким чином, підвищити свій власний рейтинг», - зазначив К.КОНДАКОВ.

«Якщо говорити про те, як розвиватимуться події далі, то Америці безумовно вдасться уникнути дефолту. І навіть у випадку пониження рейтингу Сполучені Штати не будуть у програші: прибутковість державних облігацій почне падати, що зробить їх ще більш привабливими», - заявив експерт.

Він вважає, що долару США на сьогоднішній день нічого не загрожує.

«Для американської валюти на даний момент теж немає істотної загрози. Долар міцно утримує статус світової резервної валюти, і конкурентів у нього поки немає. Тому не варто очікувати, що 2 серпня американська економіка завалиться в один момент. Як би там не було, США - непотоплюваний корабель, і його плавання триватиме ще дуже довго.

Довідка: Костянтин Кондаков - трейдер з 8-річним стажем, відомий аналітик, фінансист, автор теорії «Графік Форекс - живий!».