Кіпрська Triantal Investments LTD має намір придбати пакет акцій «ПриватБанку» на 3,38 млрд. грн.

Компанія Triantal Investments LTD (Лімасол, Кіпр) заявила про намір придбати пакет акцій ПАТ КБ «ПриватБанк».

Про це йдеться в повідомленні кіпрської компанії, розміщеному в офіційній українській пресі.

«Triantal Investments LTD повідомляє про свій намір придбати 16 154 900 штук простих іменних акцій ВАТ «ПриватБанк» номінальною вартістю 209,53 грн. за кожну акцію, загальною номінальною вартістю 3 млрд. 384 млн. 936,197 тис. грн.», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на момент публікації повідомлення про намір покупки акцій банку, кіпрська компанія і пов`язані з нею особи акціями КБ «ПриватБанк» не володіли.

Як повідомляв УНІАН, акціонери "Приватбанку" на зборах, проведення яких заплановане на 8 серпня ц.р., мають намір розглянути питання надання банку статусу банку з іноземним капіталом.

У порядку денному зборів вказані питання, пов`язані з «прийняттям до складу учасників (акціонерів) КБ «Приватбанк» нерезидента України і перетворенням КБ «Приватбанк» у банк за участю іноземного капіталу, і його реєстрацією в Національному банку України у зв`язку з отриманням статусу банку з іноземним капіталом».

Акціонери також планують затвердити кількість акцій, які має намір придбати нерезидент, і курс гривні до іноземної вільно конвертованої валюти, за яку буде здійснюватися оплата акцій.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 135,741 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 118,003 млрд. грн., зобов`язання - 123,057 млрд. грн., статутний капітал - 10,160 млрд. грн., власний капітал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» у першому півріччі збільшив чистий прибуток, проти показника аналогічного періоду 2010 року, на 24% - до 782 млн. грн.

Станом на 7 червня 2011 сумарний пакет акцій, який належить Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, становив 90,069995% (окремо їх частка становить 45,069997% і 44,999998% відповідно). Сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, становить 7,45%.

Згідно з квартальною звітністю банку, на 1 липня І.Коломойський і Г.Боголюбов володіли по 44,999998% його акцій.