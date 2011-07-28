Янукович схвалив зміни до закону про держзакупівлі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 травня ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Після цього представники Світового банку і Єврокомісії висловили зауваження до документа.

1 червня під час візиту до Брюсселя перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна планує доопрацювати закон про держзакупівлі, прийнятий 17 травня, з експертами Світового банку.

17 червня Президент скористався правом вето щодо закону і повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.

Зокрема, Президент вважає, що запропоновані зміни істотно обмежують сферу застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель".

На думку Президента, пропозиції з вилучення зі сфери дії закону закупівель, які здійснюються за кошти підприємств державного і комунального секторів економіки, не відповідають європейським стандартам, міжнародним зобов`язанням України щодо адаптації її законодавства до законодавства ЄС.

“Істотне розширення переліку випадків, на які не поширюється дія закону, а отже, і процедури закупівлі, може призвести до обмеження конкуренції у відповідних сферах, підвищення корупційних ризиків під час здійснення відповідних закупівель, а також до неефективного витрачання бюджетних коштів і додаткових бюджетних витрат”, - зазначається у пропозиціях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ вважає за доцільне не виводити з-під сфери дії Закону "Про здійснення державних закупівель" випадки, коли предметом державних закупівель є: товари і послуги, які закуповуються органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами (виробничими майстровими і підсобними господарствами таких установ та ізоляторів); товари і послуги, які безпосередньо закуповуються для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів і виконавців, а також культурно-мистецьких і туристичних заходів і фестивалів; корму для циркових тварин; товари і послуги для створення нових постановок (концертів), виготовлення (створення) початкових відеоматеріалів, аудіовізуальних творів; товари і послуги, призначені безпосередньо для забезпечення проведення будь-яких заходів і офіційних приймань за участю Президента України, голови Верховної Ради України і членів Кабінету міністрів України; послуги з авіаперевезення всіх державних офіційних делегацій.

Крім того, беручи до уваги, що закон значно розширює можливості застосування процедури закупівлі у одного учасника, Президент вважає за доцільне виключити з діючого переліку предметів закупівлі поставки електричної, теплової енергії, її транспортування; послуги з централізованого опалювання, водопостачання і водовідведення.

8 липня Верховна Рада ухвалила цей закон, врахувавши всі пропозиції Президента.