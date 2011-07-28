Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9980-7,99905 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9955/7,9995, на 12:00 звузився спред 7,9985/7,9995. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9980/7,99905 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2899/0,2902, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2901/0,2903. На момент закриття торгів ціни впали до 0,2897/0,2899. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 27,6099 (+0,1499).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4361/1,4363, а на 15:00 впали до 1,4272/1,4274. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4760/11,4840, на 12:00 ціни пішли вгору 11,4960/11,5015. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися до 11,4135/11,4190.