У США укладено найбільшу угоду щодо повернення грошей вкладникам "піраміди століття" Медоффа

Найбільша угода з повернення грошей обдуреним вкладникам "фінансової піраміди століття" Бернандо Медоффа укладена з компанією Tremont Group Holdings в США, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на видання Wall Street Journal.

Представник Медоффа, призначений судом для повернення коштів ошуканим інвесторам, і один з найбільших вкладників у "піраміду" Tremont Group Holdings подали до суду у справах про банкрутство в Манхеттені угоду про повернення компанії більше 1 мільярда доларів.

У червні 2009 року 71-річний Медофф був засуджений до 150 років в'язниці. У суді він зізнався, що протягом 20 років обманював інвесторів і регуляторів, не здійснював ніяких угод, а просто переказував усі кошти на свій банківський рахунок, видаючи з нього кошти на вимогу клієнтів у вигляді "прибутку". У списку ошуканих вкладників опинилися не тільки найзаможніші громадяни США і знаменитості, а й найбільші світові банки - BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit. Загальний збиток, нанесений клієнтам компанії Медоффа, оцінюється майже у 65 мільярдів доларів.