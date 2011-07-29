Долар сьогодні може досягти нових мінімумів - експерт

На торгах у п'ятницю, 29 липня, ймовірні нові мінімуми для долара США проти валюти Швейцарії і Японії, хоча до 2 серпня навряд чи комусь з них вдасться значно вирости проти «американця», прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, серед запланованих на п'ятницю новин, в першу чергу, варто відзначити дані по ВВП у США і Канаді, зміну обсягу обороту роздрібної торгівлі в Німеччині, індикатор впевненості від університету Мічигану, а також зміну обсягу агрегату M4 грошової маси Великобританії. Основними двигунами на валютному ринку залишаються США і ЄС.