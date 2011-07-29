Палата представників США відмовилася провести голосування за законопроектом про держборг

Палата представників США відмовилася від планованого голосування за законопроектом про підвищення стелі державного боргу країни через розбіжності у стані республіканців, які мають більшість у палаті, передає Бі-Бі-Сі.

Законопроект, запропонований спікером палати представників Джоном БЕЙНЕРОМ, передбачав збільшення максимального рівня боргу лише на декілька місяців і значні скорочення федеральних витрат.

Його план не мав підтримки Адміністрації Президента Барака ОБАМИ і демократичної більшості в Сенаті, а багато з конгресменів-республіканці вважали пропозиції Д.БЕЙНЕРА, навпаки, недостатньо радикальними.

Якщо конгрес не ухвалить рішення про підвищення стелі запозичень до 2 серпня, США загрожує дефолт: уряд не зможе виконувати свої зобов`язання, зокрема обслуговувати вже існуючі борги.

Міністерство фінансів США вже заявило, що уряд не зможе оплачувати свої витрати, якщо до вівторка стеля держборгу, яка зараз становить 14,3 трлн. доларів, не буде збільшена.

Голова МВФ Крістін ЛАГАРД попередила, що, якщо стеля держборгу не буде збільшена, це позначиться на ставленні до долара у світі.

"Одним з наслідків (такого розвитку ситуації) стане зниження ролі долара як міжнародної резервної валюти, і це підірве упевненість людей у доларі", - сказала вона.

Законопроектом Д.БЕЙНЕРА пропонується скоротити дефіцит федерального бюджету на 917 млрд. доларів впродовж 10 років, а також підняти стелю держборгу на 900 млрд. доларів.

Президент Б.ОБАМА підтримує інший план, запропонований лідером демократів у Сенаті Гарі РІДОМ, який передбачає скорочення дефіциту на 2,2 трлн. доларів і підняття стелі держборгу на 2,7 трлн. доларів.

Проте, в своєму нинішньому вигляді такий план навряд чи буде затверджений палатою представників.

Найбільш вірогідним варіантом розвитку подій вважається гарячкова закулісна торгівля у пошуках компромісу, унаслідок якої в останню хвилину через обидві палати Конгресу пройде узгоджений законопроект.

Голова сенатського комітету з фінансів Макс БОКУС вважає, що, врешті-решт, буде прийнятий законопроект демократів, з поправками, які зроблять його прийнятним для республіканців.

Фактично, Вашингтон досяг стелі держборгу в травні, проте завдяки несподівано високим податковим надходженням і зміні бухгалтерських правил федеральні витрати продовжували фінансуватися.

За останні десятиліття Конгрес США збільшував ліміт держборгу майже сто разів у черговому порядку, і це практично не викликало дискусій. Проте в 2011 році обрані до Конгресу консервативні республіканці зажадали від президента-демократа Б.ОБАМИ в обмін на підвищення ліміту змінити соціальну політику, згорнути реформу охорони здоров`я і різко скоротити федеральні витрати.