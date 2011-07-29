Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9955-7,9975 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9955 / 7,9975 грн/ дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2886 / 0,2889, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,4260 / 11,4325. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,4289 / 1,4291 (четвер - 1,4361 / 1,4363).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.