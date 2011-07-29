«Всеукраїнський банк розвитку» у першому півріччі збільшив прибуток у 11 разів

«Всеукраїнський банк розвитку» в січні-червні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшив прибуток у 11 разів - до 9,383 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» № 137 від 29 липня ц.р.

Активи банку за вказаний період виросли на 85% і на 1 липня 2011 року склали 0,871 млрд грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 69%, до 0,581 млрд грн., зобов'язання - на 53%, до 0,55 млрд грн., статутний капітал - у 2,8 рази - до 310 млн грн., власний капітал - у 2,9 рази, до 321,084 млн грн.

Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» (м. Київ) зареєстрований в квітні 2009 р.

Станом на 1 липня 2011 року, єдиним акціонером фінустанови був Олександр ЯНУКОВИЧ.