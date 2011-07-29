Fitch змінило прогноз рейтингів Києва на «стабільний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило з «негативного» на «стабільний» прогноз за довгостроковими рейтингами міста Києва, й підтвердило довгострокові рейтинги міста в іноземній та національній валюті на рівні «B-».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Крім того, агентство підтвердило національний довгостроковий рейтинг Києва на рівні «BBB+(ukr)» і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «B». Ця рейтингова дія також поширюється на існуючі випуски боргових зобов`язань міста обсягом 250 млн. дол., 250 млн. дол. і 300 млн. дол.

«Стабільний» прогноз відображає зниження короткострокового ризику рефінансування у зв`язку з погашенням у липні 2011 р. облігацій, що являють собою участь у кредиті, на суму 200 млн. дол. і зважаючи на відновлення місцевої економіки. Рейтингове агентство очікує покращення бюджетних показників міста в 2011-2012 рр. із поступовим підвищенням маржі, що згладжуватиме короткострокову заборгованість.

Fitch зазначає, що позитивна рейтингова дія можлива в разі покращення показників виконання бюджету міста при операційній маржі більше 5% у 2011-2012 рр. і стримуванні прямого боргу на рівні менше 50% поточних доходів. І, навпаки, такі чинники, як вищий, ніж очікується, борг/прямий ризик або збільшення ризику рефінансування можуть зумовити негативну рейтингову дію.

Fitch прогнозує покращення показників виконання бюджету міста в 2011 р. із операційною маржею за повний рік близько 2-3%. Операційні доходи Києва підвищилися на 6,1% щодо попереднього року в 2010 р. після скорочення в 2009 р. Водночас на бюджет Києва продовжують чинити тиск негнучкі поточні трансферти й витрати на оплату праці, які становили 86,9% операційних витрат у 2010 р. Агентство зазначає, що статус міста як столиці України, підвищення інтеграції його адміністрації в рамках виконавчої влади держави й скорочення політичної невизначеності на загальнонаціональному рівні продовжать підтримувати рейтинги.

Також зазначається, що випуск містом Києвом облігацій, що являють собою участь в кредиті, на суму 300 млн. дол. в липні 2011 р. фактично зумовив скорочення короткострокового ризику рефінансування по погашених облігаціях, що являють собою участь у кредиті, на суму 200 млн. дол. Прямий ризик у міста підвищився до 9,6 млрд. грн. у липні 2011 р. порівняно з 8,8 млрд. грн. на кінець 2010 р. Випущені зовнішні облігації (тобто облігації, що являють собою ноти участі в кредиті) становили 67% від прямого ризику, який також включає внутрішні кредити й векселі. Fitch очікує, що до кінця 2011 р. прямий ризик міста Києва стабілізується на рівні близько 10 млрд. грн.