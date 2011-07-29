Міжбанк: закриття торгів - 7,9965/7,9980 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанкеу торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9955/7,9975, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9975/7,9995. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9965/7,9980 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2886/0,2889, на 12:00 звузився спред 0,2886/0,2888. На момент закриття торгів ціни знизилися до 0,2884/0,2886. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 27,7500 (+0,1500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4230/1,4360. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4260/11,4325, на 12:00 ціни пішли донизу - 11,4240/11,4310. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,3995/11,4055.