Нацбанк продовжив дію тимчасової адміністрації в банку "Столиця"

Національний банк України своєю постановою № 260 від 28 липня продовжив дію тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк Столиця» на три місяці - з 31 липня до 31 жовтня 2011 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, також продовжені повноваження тимчасового адміністратора банку Євгенія КУНО.

Довідка УНІАН. Банк «Столиця» заснований в 2004 році.

З 20 липня 2009 року Національний банк ввів тимчасову адміністрацію у ПАТ «Банк «Столиця» терміном на 1 рік. Також ввели мораторій на задоволення вимог кредиторів банку терміном на 6 місяців - з 20 липня 2009 року по 19 січня 2010 року.

19 липня 2010 НБУ вивів тимчасову адміністрацію з ПАТ «Банк Столиця»

31 січня 2011 НБУ знову ввів тимчасову адміністрацію у ПАТ «Банк Столиця» терміном на три місяці - з 31 січня по 30 квітня 2011 року. Пізніше НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації до 31 липня.

На 1 квітня 2011 97,2422% акцій банку володів Валентин ІСАК (2,7578% - опосередковано).