Зростання ВВП України в II кварталі становило 3,8%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3,8%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України

Також зазначається, що зростання ВВП у II кварталі 2011 року проти I кварталу 2011 року з урахуванням сезонного чинника становило 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату України, зростання ВВП України в I кварталі 2011 року проти I кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 р.) становило 5,3%.

Згідно з повідомленням, зростання ВВП у I кварталі 2011 року проти IV кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 2,9%.

Номінальний валовий внутрішній продукт України за підсумками I кварталу 2011 року становив 263,55 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Номінальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 094,607 млрд. грн.

Зростання ВВП України в I кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) проти аналогічного періоду 2009 року становило 4,8% (номінальний ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), у II кварталі – 5,5% (260,150 млрд. грн.), у III кварталі – 3,6% (304,709 млрд. грн.), у IV кварталі – 3,3% (310,320 млрд. грн.) і загалом за 2010 рік проти 2009 року – 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1%, порівняно з 2008 роком.