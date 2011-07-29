«ОТП Банк» у I півріччі збільшив чистий прибуток на 60,8%

«ОТП Банк» (м. Київ) у першому півріччі 2011 року збільшив чистий прибуток на 60,8%, порівняно з відповідним періодом 2010 року, - до 379,819 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» (№ 138 від 29 липня 2011 року).

Згідно з повідомленням, активи банку за звітний період зросли на 6% і на 1 липня 2011 року склали 23,225 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - скоротилися на 9%, до 19,511 млрд. грн., зобов`язання - скоротилися на 6%, до 19,952 млрд. грн. Статутний капітал банку в звітному періоді залишався на рівні 2,868 млн. грн., власний капітал зменшився на 3,5% - до 3,274 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «OTП Банк» створено в 1998 році і сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

Угорський OTP Bank володіє 100% ПАТ «ОТП Банк».