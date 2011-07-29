ВВП Америки в другому кварталі зріс менше, ніж очікувалося

Зростання американського ВВП за підсумками другого кварталу 2011 року склав 1,3% річних, повідомляє Reuters.

Крім того, показник зростання економіки США в першому кварталі 2011 р. був переглянутий різко вниз - до 0,4% річних з 1,9%.

Економісти очікували, що американська економіка в другому кварталі зросте на 1,8%.

Зростання ВВП в четвертому кварталі ц.р. також був переглянутий у бік зменшення - до 2,3% з 3,1%. Це говорить про те, що економіка почала сповільнюватися ще до підвищення цін на бензин та катастрофи в Японії. Цей факт і негативний перегляд показників попередніх кварталів вказують на те, що зараз, ймовірно, відбувається серйозний та фундаментальний спад.

Невизначеність щодо прогнозу посилюється через глухий кут, в який зайшли переговори в Конгресі про підвищення боргового ліміту країни.

Міністерство фінансів заявляє, що в уряду скоро закінчаться гроші, а це загрожує США дефолтом.