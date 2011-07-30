Сенат США відхилив ухвалений нижньою палатою конгресу закон про підвищення межі держборгу

Сенат відхилив ухвалений палатою представників конгресу США закон про підвищення межі державного боргу і запобігання дефолту, який американський уряд може оголосити за своїми фінансовими зобов`язаннями вже 2 серпня, повідомляє Газета.Ru з посиланням на телекомпанію Fox News.

Раніше адміністрація Барака ОБАМИ назвала республіканську версію відповідного закону дуже радикальною, а тому неприйнятною. «Час згаяний дарма. Лідерам конгресу варто негайно почати працювати разом для досягнення компромісу, щоб уникнути дефолта...», – заявив прес-секретар Б.ОБАМИ Джей КАРНІ.

Республіканці наполягали, що підвищення межі держборгу було б безвідповідальним без його ув`язки зі скороченням витрат на держпрограми, виділення коштів на які збільшує дефіцит бюджету. Саме цей чинник і був врахований у версії закону про підвищення межі держборгу, який було ухвалено в палаті представників. Жоден конгресмен-демократ його не підтримав.

Республіканці контролюють нижню палату конгресу, а демократи – сенат.

Раніше міністр фінансів США Тім ГАЙТНЕР заявляв, що вже 2 серпня США оголосять дефолт через те, що республіканці не хочуть збільшувати межу держборгу. В результаті ситуація, що виникла в економіці, може призвести до повторення депресії 1930-х років і найбільшої кризи в масштабах усього світу.