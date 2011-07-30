Азаров обіцяє ряд рішень, що дозволять підняти рівень заробітної плати

Кабінет Міністрів України постарається ще до кінця року ухвалити декілька рішень, що дозволяють підняти рівень заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у Севастополі.

Відповідаючи на запитання, «що зміниться в житті медсестер, які одержують від 900 до 1000 гривень?», М.АЗАРОВ сказав: «Обов`язково зміниться, і зарплата підвищуватиметься. Я знаю цю тему. Медики скаржаться, що вони, відстали (у рівні зарплати) наприклад, від педагогів, яким встановлено цілий ряд надбавок».

«Зараз думатимемо, як усунути цю диспропорцію. Може, ви знаєте, ми на засіданні уряду ухвалили рішення перенести термін чергового підвищення заробітної плати в бюджетній сфері з 1 жовтня на 1 вересня. І постараємося ще до кінця року декілька зробити таких рішень, які дозволять підняти рівень заробітної плати», - сказав М.АЗАРОВ і додав: «Особливо найбільш низькооплачуваним. Приміром, без медсестри неможливо виходити хворого. Хірург чудово зробить операцію, але щоб важко хворого виходити, безумовно, потрібна праця медсестри».

Але, як продовжив глава уряду, «ви знаєте, я завжди говорю те, що реально. Все залежатиме від того, як розвиватиметься наша економіка. Не можна людям казки розповідати. Вже стільки нарозповідали, якби все здійснилося, що розповідали на виборах там, і так далі, вже давно повинні б жити при комунізмі. І в результаті люди не вірять. І тому кричать (під час підходу до преси з вікна одного з корпусів 1-ої міської лікарні хтось викрикнув слово «ганьба» - УНІАН). Пообіцяли щось... а ось давайте краще щось реально робитимемо». М.АЗАРОВ ще раз підкреслив: «Все залежатиме від того, як ми швидко зуміємо подолати ту важку кризу, яка була в країні в 2008 і 2009 роках. Вийти на нормальні темпи розвитку, і від цього залежатиме, наскільки ми зможемо швидко збільшувати доходи наших людей». За твердженням глави КМУ, «уряд усі сили спрямовує на вирішення цього завдання».

На думку М.АЗАРОВА, «дуже важливо, щоб збільшення доходів людей не спровокувало зростання цін. Адже так?» Тому, як сказав він, «повинно бути все пропорційно: збільшується обсяг товарів, які виробляються, й відповідно до цього збільшується заробітна плата. А тоді ціни - стабільні. Чому ми зараз так займаємося сільським господарством, овочами, на розвиток тваринництва держава зараз серйозні гроші виділятиме?..». Тому що, підкреслив Н М.АЗАРОВ, «перш за все, зростання доходів населення повинне підкріплюватися адекватною пропозицією на ринку. Перш за все, продуктів харчування».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Севастополі М.АЗАРОВ відвідав 1-у міську лікарню, а також «Севастопольський морський завод імені Оржонікідзе».