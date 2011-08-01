Угоди щодо підняття стелі держборгу США досягнуто - Обама

Президент США Барак Обама оголосив, що його адміністрація змогла домовитися з партіями конгресу про підняття стелі госдолгу, повідомляє у понеділок РІА "Новости" з посиланням на агентство Associated Press. За словами президента, проект закону повинен бути прийнятий "в найближчий день".

"Лідери обох партій представлять в обох палатах цю угоду своїм однопартійцям завтра. Щоб ця угода була схвалена, ми повинні одержати підтримку демократів і республіканців і в палаті представників, і в сенаті", - приводить агентство Reuters слова глави демократичної більшості сенату Гарі Ріда.

Рід відзначив, що план щодо підняття стелі боргу буде представлений обом партіям у понеділок.

США подолали 16 травня чергову стелю державного боргу, визначену конгресом минулого року в 14,3 трильйона доларів. Дефолт може відбутися вже після 2 серпня, якщо конгрес не проголосує за підвищення рівня стелі. Білий дім пропонує підвищити верхню межу на 2,4 трильйона доларів. За підсумками 2011 фінансового року бюджетний дефіцит США, згідно з прогнозом, складе близько 1,5 трильйона доларів.