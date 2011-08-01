Питання підвищення ліміту держборгу США вирішено

Демократи й республіканці в Конгресі США досягли домовленості про підвищення ліміту заборгованості країни, необхідне для уникнення дефолту.

Як передає Радіо «Свобода», про це заявив Президент США Барак ОБАМА.

Угода, розроблена спільно демократами й республіканцями за участю адміністрації, має бути схвалена обома палатами Конгресу.

Спікер Палати представників республіканець Джон БЕЙНЕР уже заявив, що голосування має пройти "якнайскоріше". Якщо угода не буде схвалена, у вівторок Сполучені Штати будуть вимушені оголосити дефолт.

План передбачає істотне скорочення державних витрат - не менше ніж на 1 трлн. доларів протягом 10 років. Це не торкнеться пенсійної системи й охорони здоров`я, залишаться в силі й податкові пільги для багатих.