Ситуація в США накрутила ціни на золото до нової рекордної позначки

На світових торгах у п'ятницю, 29 серпня, ціни на золото досягли нової рекордно високої позначки на тлі слабких статданих зі США.

Так, серпневий ф'ючерс на золото в ході торгів в Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками п'ятниці подорожчав на 0,9% до 1631,20 долара за тройську унцію. За підсумками минулого тижня дорогоцінний метал подорожчав на 1,9%, а за підсумками липня - на 8,5%.

Зростання ВВП США за підсумками другого кварталу 2011 року склав 1,3% в порівнянні з першим кварталом, при цьому показник росту ВВП за січень-березень був переглянутий у бік зниження - до 0,4% з 1,9%, про які повідомлялося раніше , передає Bloomberg.

Зростання цін на золото в 2010 році на 30% став рекордним, за перше півріччя 2011 року метал подорожчав на 5,3%. Десятирічний період зростання вартості металу став найтривалішим періодом збільшення ціни, принаймні, з 1920 року.