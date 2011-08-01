Євро на поточному тижні залишиться в рамках 1.4000-1.4500 - експерт

Для євро актуальним на поточному тижні (1-5 серпня ц.р.) залишиться діапазон 1.4000-1.4500, в рамках якого валюта перебуває вже кілька місяців, для фунта - 1.6000-1.6500. Японська єна і швейцарський франк можуть знову відновити свої довгострокові максимуми проти американської валюти, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, поточний тиждень на світовому валютному ринку буде цікавий великою кількістю засідань центральних банків, а також даними по безробіттю в США і низці інших найважливіших регіонах. Вже 2 серпня Резервний банк Австралії (РБА) опублікує рішення щодо основної процентної ставки країни. За ним підуть рішення Банку Англії, Банку Японії і ЄЦБ.

З інших новин, безумовно, вплинуть на хід торгів дані щодо зміни числа зайнятих у несільськогосподарському секторі економіки США. Крім даних по ринку праці в Штатах запланована публікація індексів ISM і цифр щодо зміни обсягу особистих споживчих витрат. Дані з безробіття також будуть публікуватися в Новій Зеландії, Канаді і ЄС. Серед інших новин по ЄС важливими для ринку стануть індекси PMI, цифри щодо інфляції виробників, а також зміна обсягу обороту роздрібної торгівлі. У Великобританії до виходу запланований індекс цін виробників та індекс PMI для виробничого сектора.