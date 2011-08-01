Міжбанк: відкриття торгів - 7,9960/7,9990 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9960/7,9990 грн. /дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2903/06, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,4645/11,4710. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,4388/90 (п'ятниця - 1,4289/91).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.