Міжбанк: відкриття торгів - 7,9960/7,9990 грн./дол.
11:31, 01 серпня 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9960/7,9990 грн. /дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2903/06, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,4645/11,4710. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,4388/90 (п'ятниця - 1,4289/91).
У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.
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