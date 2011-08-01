Російський бізнесмен Володимир Антонов став власником «Конверсбанку»

Російський бізнесмен Володимир АНТОНОВ (власник Convers Group) придбав ТОВ «Конверс Груп Україна», таким чином ставши одноосібним власником 100% акцій ВАТ «Конверсбанк».

Про це повідомляється на сайті «Конверсбанку»

Також вказується, що, за словами В. АНТОНОВА, колишня стратегія розвитку ПАТ «Конверсбанк» перетерпить зміни: до кінця 2011 року він, як одноосібний власник, планує збільшити статутний фонд банку до 550 млн. грн. шляхом додаткової емісії акцій.

Основна мета збільшення капіталу - підвищення конкурентоспроможності банку, розширення спектру послуг, отримання повної банківської ліцензії та значне розширення мережі відділень по всій Україні.

Довідка УНІАН. ПАТ «Конверсбанк» є правонаступником «Партнер-Банку», зареєстрованого в 2006 році.

Активи банку на 1 липня 2011 р. склали 1,381 млрд. грн., зобов'язання - 1,279 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 0,446 млрд. грн., власний капітал - 102,253 млн. грн., статутний капітал - 95,89 млн. грн.

«Конверсбанк» в I півріччі скоротив прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року на 61% - до 0,16 млн. грн.

На 1 липня 2011 року 100% акцій «Конверсбанку» належали ТОВ «Конверс Груп Україна».