МВС завершило слідство у справі про закупівлю реанімобілів

Головне слідче управління МВС завершило досудове слідство у кримінальній справі про заволодіння державними коштами при закупівлі у 2009 році реанімобілів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Справа була порушена в червні 2010 року за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом допущення зловживань співзасновниками одного з ТОВ, а також шляхом зловживання своїм службовим становищем кількох посадових осіб МНС України під час проведення у 2009 році тендеру із закупівлі 27 санітарних автомобілів.

На сьогоднішній день обвинуваченим, якы в складі організованої групи заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 33 млн. грн., оголошено про закінчення досудового слідства, і їм надані для ознайомлення матеріали кримінальної справи.