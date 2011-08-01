Європейські ринки акцій ростуть на тлі домовленостей з держборгу в США

Європейські ринки акцій зростають у понеділок після того, як американські законодавці домовилися про підвищення боргового ліміту країни, і на тлі хороших квартальних звітів найбільшого європейського банку HSBC, повідомляє Reuters.

До 12:50 за київським часом паньєвропейський індекс блакитних фішок FTSEurofirst 300 виріс на 0,72% - до 1.089,88 пункту, вказуючи на зростання апетиту до ризику в інвесторів. Європейський індекс волатильності Euro STOXX 50, європейський барометр настроїв інвесторів, знизився на 6%.

За словами багатьох інвесторів, зростання акцій, ймовірно, буде нетривалим, оскільки багато хто побоюється, що кредитний рейтинг США все ж буде знижений з-за політичної метушні, що призведе до збільшення вартості запозичень, ускладнюючи життя промислового сектора країни.

Акції HSBC виросли на 3,5% після того, як банк повідомив про чистий прибуток за перше півріччя 2011 р. у розмірі 11,5 млрд. дол., що перевищило очікування аналітиків на рівні 10,8 млрд. дол.

Білий дім і лідери республіканців і демократів заявили, що прийшли до компромісного рішення, яке скоротить дефіцит бюджету на 2,4 трлн. дол. протягом 10 років.