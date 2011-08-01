Міжбанк: закриття торгів - 7,9960/7,9995 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9960/7,9990, до 12:00 звузився спред - 7,9975/7,9990. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9960/7,9995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2903/0,2906, на час закриття торгів ціни піднялися до 0,2905/0,2908. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 27,5250 (-0,2250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4345/1,4450.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4645/11,4710, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,5200/11,5260. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11,5315/11,5405.