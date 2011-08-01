Профіцит платіжного балансу України скоротився в 2,5 раза

Профіцит платіжного балансу України в січні-червні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, зменшився в 2,5 раза – до 1,788 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема негативне сальдо платіжного балансу в червні 2011 р. становило 0,376 млрд. дол. Порівняно з позитивним сальдо в 2,816 млрд. дол. за червень 2010 року.

У червні дефіцит поточного рахунку скоротився до 188 млн. дол. США (у травні - 790 млн. дол. США), що, за даними НБУ, було обумовлено перш за все зниженням дефіциту зовнішньої торгівлі товарами та виплатами за доходами. За перші 6 місяців року дефіцит поточного рахунку зріс до 2,522 млрд. дол. США, тоді як минулого року за цей період він був із профіцитом (552 млн. дол. США).

Продовжується зростання кумулятивного дефіциту поточного рахунку за останні 12 місяців, який у червні становив 6 млрд. дол. США (4,0% від ВВП).

Дефіцит товарного балансу скоротився до 462 млн. дол. США (порівняно з 983 млн. дол. США в травні) перш за все внаслідок відновлення експорту зернових і скорочення неенергетичного імпорту (на 6,7% із урахуванням сезонного чинника).

У червні сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій було негативним (188 млн. дол. США), що стало результатом скорочення зовнішньої заборгованості приватним сектором і високих обсягів приросту готівкової валюти поза банками. Частково це було компенсовано розміщенням урядом ОВДП.

Загалом за перше півріччя 2011 року профіцит рахунку капіталу й фінансових операцій платіжного балансу становив 4,3 млрд. дол. США (За 6 місяців 2010 року — 3,9 млрд. дол. США).

Як зазначають у Нацбанку, профіцит був сформований за рахунок припливу боргового капіталу в державний і квазідержавний сектори, надходження коштів на приватизацію й формування позитивного сальдо по статті «Торгові кредити» (2,6 млрд. дол. США в I кварталі).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у червні був нижчий, ніж у попередні місяці, - 427 млн. дол. США. Це було обумовлено частковим погашенням кредитів прямого інвестора (443 млн. дол. США), отриманих раніше. З початку року чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 3 млрд. дол. США (із них у реальний сектор - 75%), тоді як за 6 місяців минулого року — 2,1 млрд. дол. США (з них у банківський сектор — 42%).

Сальдо операцій за кредитами і облігаціями в червні 2011 року було позитивним (1,1 млрд. дол. США), що було забезпечено розміщенням урядом ОВДП на 1,25 млрд. дол. США.

Банківський сектор продовжує скорочувати свою зовнішню заборгованість: чисті виплати становили 145 млн. дол. США (з початку року — 1,7 млрд. дол. США, rollover — 70%).

Виплати реального сектора за довгостроковими інструментами також перевищили обсяги залучень - на 199 млн. дол. США. З початку року чисті залучення реального сектора становили 440 млн. дол. США (rollover - 119%), що було обумовлено значними обсягами кредитів від прямого інвестора й розміщенням єврооблігацій для фінансування проектів Євро-2012.

Приріст обсягів готівкової валюти поза банками зріс у червні до 1 млрд. дол. США. «Частково це може бути пояснено поширенням спекуляцій у пресі про нестабільність гривні на тлі негативних новин із США і єврозони», - зазначає Нацбанк.

За 6 місяців поточного року приріст готівкової валюти поза банками становив 5,1 млрд. дол. США, а в першому півріччі 2010 року - лише 104 млн. дол. США.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.