Янукович ветував закон про заборону валютного споживчого кредитування

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон №3672–VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг».

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2011 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг». Він, зокрема, забороняє видачу та отримання споживчих кредитів в іноземній валюті на території України.

Законом вдосконалена процедура банкрутства шляхом усунення недоліків і невизначеності, що містяться в законі про банкрутство.

Зокрема, посилено гарантії захисту прав та інтересів кредиторів боржника в процедурі відновлення його платоспроможності або визнання банкрутом і створення рівних та справедливих умов задоволення вимог усіх категорій кредиторів.

Законодавчо закріплено вимогу про необхідність повідомлення арбітражним керівником комітету кредиторів про час, місце і умови продажу заставного майна (шляхом надсилання рекомендаційного листа з повідомленням про вручення).

Законом встановлюється, що споживач не зобов`язаний платити кредитодателю додаткові комісії разом із зазначеними в чинному законодавстві будь-якими зборами, відсотками або іншими вартісними елементами кредиту, які не були зазначені в договорі.

Встановлюється, що кредитодатель не має права встановлювати в договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі й т.п. за дії, які не є послугою і не визначені чинним законодавством.

Кредитодатель не має права відмовити споживачеві в прийомі платежу при достроковому поверненні споживчого кредиту, а також не має права встановлювати споживачеві будь-яку плату при достроковому поверненні споживчого кредиту.