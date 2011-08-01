Закон щодо вдосконалення Податкового кодексу відправлений до ВР на доопрацювання

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернув на доопрацювання до Верховної Ради Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення деяких норм Податкового кодексу України)».

Нагадаємо, цей закон, ухвалений парламентом у липні 2011 року, містить норму, яку Президент раніше визнав неконституційною.

Як повідомили УНІАН в юридичній фірмі «КМ Партнери», Президент у пропозиціях до ПК від 2 грудня 2010 року, які були в повному обсягу прийнято в парламенті, зокрема, написав: «У кодексі передбачено обов`язок платника податків під час перевірки давати пояснення з питань оподаткування (п. 81.3 ст. 81). Такий обов`язок суперечить Конституції України, якою встановлено, що жодна особа не несе відповідальність за відмову давати пояснення стосовно себе, членів сім`ї чи близьких родичів (ст.63). Основним Законом держави, таким чином, гарантовано право особи відмовитися давати такі пояснення з будь-якого питання, зокрема й з питань оподаткування».

З урахуванням цих обставин з Кодексу, на думку Президента, необхідно було виключити норми про введення законодавчого примушення для платника податків давати пояснення з питань оподаткування. Натомість в Кодексі необхідно закріпити право платника податків відмовлятися від надання таких пояснень і передбачити законодавчі гарантії цього права.

Ці норми були закріплені в ухваленому в грудні минулого року Податковому кодексі.

Водночас, законом про внесення змін до ПК, ухваленим парламентом і направленим на підпис Президенту (законопроект №8217) у липні ц.р., передбачено, що вимога про пояснення законодавчо відновлюється, в тому самому підпункті, звідки вона була видалена за пропозицією Президента (20.1.2). Зокрема, підпункт 20.1.2 викладено в такій редакції: «20.1.2. при проведенні перевірок вимагати... пояснення з питань, що виникають під час перевірок і стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим кодексом та іншими законами України...».