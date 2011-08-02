Конгрес США схвалив законопроект, який запобігає дефолту. Справа за сенатом
Законопроект про збільшення межі держборгу США одержав достатню кількість голосів для схвалення Палатою представників Конгресу, це рішення дозволить США уникнути дефолту, повідомляє Газета.Ru з посиланням на Reuters.
За ухвалення законопроекту проголосували 269 конгресменів, проти висловився 161.
Раніше повідомлялося, що президент США Барак ОБАМА оголосив, що лідери республіканців і демократів у Конгресі досягли угоди з приводу плану запобігання дефолту.
Документ набере чинності тільки після затвердження обома палатами Конгресу.
Сенат Конгресу США, як очікується, проведе голосування у вівторок - у день, коли міністерство фінансів країни, згідно з раніше зробленою заявою, не зможе запозичувати додаткові кошти, щоб сплатити всі рахунки країни.
У середині травня міністр фінансів США Тім ГАЙТНЕР говорив, що вже 2 серпня США оголосять дефолт через те, що республіканці не хочуть збільшувати межу держборгу. Як результат, ситуація, що виникла в економіці, може призвести до повторення депресії 1930-х років і найбільшої кризи в масштабах усього світу.