Сильний регулятор в особі Держфінпослуг прискорить встановлення єдиних правил акредитації СК в банках - банкір

Для того щоб переконати банки встановлювати єдині стандарти акредитації страхових компаній для страхування заставного майна, необхідний сильний регулятор в особі Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг. Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління «Банку Кіпру" Владислав БАЙРАКА.

«Зусиль одного лише Антимонопольного комітету мало для того, щоб комерційні банки переконалися в можливості встановлювати єдині стандарти акредитації страховиків. Адже банки, по суті, страхують своє майно, і їм потрібні чіткі гарантії потенційних страхових виплат», - говорить банкір.

У той же час, за словами В.Байрака, в силу слабкого регулювання страхового ринку такі гарантії знаходяться під великим питанням, адже за ліквідністю і платоспроможністю страховиків належним чином ніхто не стежить.

Тому, вважає банкір, реальний компроміс між банками і СК в питаннях акредитації для страхування застав може бути досягнутий тільки в тому випадку, якщо інституційний, фінансовий та кадровий потенціал Держфінпослуг будуть посилені.

Довідка УНІАН.ПАТ "Банк Кіпру" - це універсальний банк, який надає класичні банківські послуги фізичним особам, малому, середньому і корпоративному бізнесу. Мережа банку налічує 36 відділень у 9 регіонах України. Пріоритетом у розвитку банку є фінансування українських підприємств і фізичних осіб через широкий спектр кредитних продуктів на умовах, що відповідають ринковій ситуації.

Станом на 30 червня 2011 загальний обсяг активів банку становив 2,82 млрд. грн., статутний капітал - 701 млн. грн.

ПАТ "Банк Кіпру" є частиною провідної фінансової групи Кіпру - Bank of Cyprus Group, заснованої в 1899 році. Група оперує 600 відділень у 8 країнах світу і штатом з більше 12 тис. співробітників. Акції "Банку Кіпру" котируються на Кіпрській і Афінській фондових біржах.