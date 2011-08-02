Сьогодні пара євро/долар буде знаходитися в рамках 1,4100-1,4300 - експерт

Пара євро/долар на світовому валютному ринку у вівторок, 2 серпня, буде торгуватися між рівнями 1,4100 і 1,4300. Фунт/долар буде знаходитися біля позначки 1,6200-1,6300. По парах долар/ієна і долар/франк можливі нові історичні мінімуми, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, серед намічених на вівторок новин важливим для ринку стане рішення ЦБ Австралії з основної процентної ставки. Також учасники ринку чекають публікації індексу PMI для будівельного сектора у Великобританії, індексу цін виробників єврозони і новин із США про зміну обсягу запасів сирої нафти та бензину за даними Американського інституту нафти.