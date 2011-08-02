Міжбанк: відкриття торгів - 7,9970/8,0005 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися невеликим підвищенням котирувань - 7,9970/8,0005 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2868/0,2871, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,3275/11,3345. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,4170/1,4172 (понеділок - 1,4388/1,4390).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.