Міжбанк: закриття торгів - 7,9975/8,0000 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9970/8,0005, на 12:00 звузився спред - 7,9975/7,9995. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9975/8,0000 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2868/0,2871, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2872/0,2875. На час закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 27,8330 (+0,3080).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4160/1,4280. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,3275/11,3345, на 12:00 ціни пішли вгору 11,3590/11,3660. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 11,3465/11,3540.