Визначено переможців Всеукраїнського конкурсу «Банк, якому довіряють-2011»

Визначено переможців II Всеукраїнського конкурсу «Банк, якому довіряють - 2011».

Церемонія нагородження кращих українських банків відбулася 22 липня, зазначається у матеріалах, розданих сьогодні на прес-конференції в УНІАН, з приводу нагородження голови правління банку «Хрещатик» Дмитра ГРИДЖУКА спеціальним призом пам`яті Вадима Гетьмана «Банкір, якому довіряють - 2011», встановленим організаторами конкурсу цього року.

За інформацією організаторів, у 2011 році у конкурсі взяли участь 125 українських банків.

Лауреатами конкурсу стали 14 банків у таких номінаціях:

«Кращий топ-менеджер із запровадження репутаційного маркетингу» – голова правління АТ «Райффайзен Банк Аваль» Володимир ЛАВРЕНЧУК.

«Банк, що зберіг високий рівень довіри клієнтів у кризовий період» – ПАТ «КБ «Хрещатик», АТ «Єврогазбанк», АТ «Комерційний індустріальний банк»;

«Банк – лідер з надійності депозитів для юридичних осіб» – АТ «Брокбізнесбанк»;

«Банк – лідер з надійності депозитів для фізичних осіб» – АТ «Ощадбанк», АТ «Імексбанк», ПАТ «Плюс-Банк»;

«Кращий банк за програмами лояльності для клієнтів» – АТ Банк «Меркурій»;

«Кращий банк за якістю банківських продуктів, послуг і програм для клієнтів» – АБ «Південний», АТ «Єврогазбанк», ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»;

«Кращий банк за якістю менеджменту» – АТ «Комінвестбанк»;

«Кращий банк із запровадженню інноваційних технологій» – АТ «Сбербанк Росії»;

«Банк – надійний фінансовий партнер» (спеціальна номінація) – банк «Демарк»;

спеціальна номінація від партнера конкурсу – компанії De Beers – «Банк добробуту і надійності» – АТ «Комерційний індустріальний банк».

Організатором заходу виступає видавництво «КБС-Издат», яке випускає журнал «Банкиръ» і довідник-каталог «Банки України, СНД, Балтії, Грузії. Фінансово-кредитні інститути і установи. Банківські технології, обладнання і послуги». Партнери конкурсу – компанія De Beers Diamond Jewellers в Україні, компанія «Європеум». Медіапартнер – журнал «Вісник Національного банку України».

Цілі і завдання конкурсу – надання іміджевої підтримки банкам за допомогою аналізу рівня довіри до них з боку клієнтів як основоположного принципу професійної діяльності банків; зміцнення позитивного іміджу банку як надійної фінансово-кредитної установи для потенційних клієнтів; інформування широкої громадськості про ступінь довіри суспільства до банківської системи; сприяння формуванню соціальної відповідальності вітчизняного банківського бізнесу; підтримка банків у період фінансової нестабільності шляхом публічного декларування стратегії прозорості і відвертості фінансово-кредитних установ; підтвердження рейтингу репутації найбільш надійних, фінансово стабільних банків; оприлюднення досягнень кращих банків щодо принципів, загальноприйнятих в світовій практиці.

«Згідно з нашою методикою, основним критерієм у визначенні кращих банків є оцінка якісних показників діяльності кредитно-фінансових установ. При цьому нами обов`язково враховується думка регулятора, рейтингових агентств, соціологічних служб, профільних фондів і асоціацій і, власне, самих клієнтів. Діяльність банків розглядалася у різних номінаціях, кожна з яких відображає важливу складову рейтингу репутації фінансово-кредитної установи», – сказав голова оргкомітету, шеф-редактор журналу «Банкиръ» Олег КАПРАЛОВ.