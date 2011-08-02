Мінфін у січні-червні розмістив ОВДП на 35,47 млрд. грн.

Міністерство фінансів України у січні-червні 2011 р. розмістило облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 35 млрд. 469,97 млн. грн. із середньозваженою прибутковістю 9,15% річних (у червні - 8 млрд. 998,47 млн. грн. із середньозваженою прибутковістю 9,49% річних).

Про це йдеться у «Загальному огляді фондового ринку України за січень-червень 2011 року», розміщеному на сайті Національного банку України.

Згідно з огляду, сума коштів, яка надійшла до Державного бюджету України у січні-червні 2011 р. за наслідками проведення аукціонів з первинного розміщення ОВДП, становила 18 млрд. 115,97 млн. грн. із середньозваженою прибутковістю 8,81% річних (у червні - 594,47 млн. грн. із середньозваженою прибутковістю 9,38% річних); випущено ОВДП для збільшення формування статутного капіталу банків за січень-червень 2011 р. на загальну суму 8 млрд. 854,001 млн. грн. із середньозваженою прибутковістю 9,5% річних (у червні - 4 млрд. 904 млн. грн. із середньозваженою прибутковістю - 9,5% річних); випущено ОВДП для збільшення формування статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» у січні-червні 2011 р. на загальну суму 8,5 млрд. грн. із середньозваженою прибутковістю 9,5% річних (у червні - 3,5 млрд. грн. із середньозваженою прибутковістю - 9,5% річних).

За інформацією НБУ, загальний обсяг ОВДП, що перебувають у обігу, на 1 липня 2011 р. становив 156 млрд. 529,98 млн. грн. (на 1 липня 2010 р. - 105 млрд. 134,7 млн. грн.).

Погашення і сплата доходу щодо ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, і за січень-червень 2011 р. становили 22 млрд. 363,84 млн. грн., зокрема основний борг - 15 млрд. 026,90 млн. грн., сплата доходу - 7 млрд. 336, 93 млн. грн.

На вторинному (організованому) ринку державних цінних паперів обсяг укладених операцій за січень-червень 2011 р. становив 39 млрд. 189,25 млн. грн., при цьому за відповідний період 2010 р. - 24 млрд. 679,75 млн. грн. Середньозважений рівень прибутковості за цими операціями коливався у січні-червні 2011 р. у діапазоні 8,46-9,49%, в аналогічному періоді 2010 р. - 10,67 - 15,66%.

Обсяг ОВДП у власності нерезидентів в січні-червні 2011 р. зменшився на 2 млрд. 493 млн. грн. і на 1 липня 2011 р. становив 8 млрд. 876,6 млн. грн., або 5,67% загальної суми ОВДП, що перебувають в обігу. Протягом аналогічного періоду минулого року обсяг ОВДП у власності нерезидентів збільшився на 2 млрд. 579,8 млн. грн. і на 1 липня 2010 р. становив 3 млрд. 063 млн. грн.