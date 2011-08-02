Нацбанк продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку «Володимирський»

Національний банк України своєю постановою від 29 липня №264 продовжив роботу тимчасової адміністрації й повноваження тимчасового адміністратора ПАТ «КБ «Володимирський» до 31 серпня 2011 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Довідка УНІАН. Банк «Володимирський» створено в 2001 році.

Січень-червень 2011 року банк завершив зі збитком 251,6 млн. грн. проти 0,272 млн. грн. прибутку за аналогічний період 2010 року.