Нацбанк продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку «Володимирський»
17:19, 02 серпня 2011Фінанси
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Національний банк України своєю постановою від 29 липня №264 продовжив роботу тимчасової адміністрації й повноваження тимчасового адміністратора ПАТ «КБ «Володимирський» до 31 серпня 2011 року.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Довідка УНІАН. Банк «Володимирський» створено в 2001 році.
Січень-червень 2011 року банк завершив зі збитком 251,6 млн. грн. проти 0,272 млн. грн. прибутку за аналогічний період 2010 року.
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