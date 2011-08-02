Анонс на 3 серпня

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України

- Під час засідання Уряду відбудеться брифінг міністра екології та природних ресурсів України Миколи Злочевського на тему: «Виконання екологічної програми утилізації: перші результати».

* Брифінг Головного державного санітарного лікаря України, голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Анатолія Пономаренка про епідемічну ситуацію в країні і заходи щодо її поліпшення. Також представники ЗМІ зможуть поспілкуватися з головними державними санітарними лікарями регіонів, в т.ч. з санітарними лікарями регіонів, де були зафіксовані спалахи отруєнь в дитячих оздоровчих закладах.

* Відбудеться громадське обговорення Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

* Прес-конференція голови Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Сівця на тему: «В Україні переноситься початок сезону полювання». Питання: Основні причини перенесення офіційного сезону полювання. Мисливське господарство в Україні: основні складові діяльності і показники за перше півріччя. Характеристика пожежонебезпечного стану українських лісів.

* Прес-конференція на тему: «Чи викличе фінансовий стан Європи і США другу хвилю світової кризи?». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко і фінансовий аналітик Ерік Найман.

* На ДП «Антонов» відбудеться церемонія передачі першого літака Ан-148 № 01-10 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Учасники: віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесников, президент - генконструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа, гендиректор ДП «Лізингтехтранс» Олександр Власишен, віце-президент з корпоративних питань авіакомпанії «МАУ» Володимир Богацький. В рамках заходу буде підписаний «Протокол про наміри придбання літаків Ан-148, Ан-158 з метою їх подальшої передачі вітчизняним авіакомпаніям на умовах фінансового лізингу».

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